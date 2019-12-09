Происшествия

Из магазина в Острове похитили 15 палок колбасы и 10 упаковок сыра

В Острове сотрудники вневедомственной охраны задержали граждан, подозреваемых в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, 10 декабря наряд вневедомственной охраны Росгвадии получил информацию о том, что в магазине расположенном на улице Спартака совершена кража.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 23-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, которые похитили из торгового зала 15 палок колбасы и 10 упаковок сыра, общей стоимостью более 5 тысяч рублей.

Правонарушители переданы в территориальный отдел полиции.