Происшествия

В Пустошке безработный мужчина подозревается в угоне машины

Сотрудниками отделения полиции по Пустошкинскому району по «горячим следам» раскрыт угон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в городе Пустошке днем 10 декабря от дома по улице Южной был угнан автомобиль «Шевроле Спарк».

Владелец иномарки сразу же сообщил о произошедшем в полицию. И в кратчайшие сроки на территории Пустошки сотрудники ДПС ГИБДД обнаружили и задержали гражданина, подозреваемого в угоне. Им оказался 30-летний не работающий житель Пустошкинского района. Автомобиль изъят.

По имеющимся данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, этот мужчина воспользовался чужой машиной, чтобы доехать до деревни Исаево, где он проживает. Водительского удостоверения у него тоже не оказалось. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.