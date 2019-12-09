Происшествия

В Пскове и Великих Луках обнаружены фальшивые купюры и монеты

В Великих Луках изъято более тридцати десятирублевых монет с признаками подделки. 10 декабря в одном из финансовых учреждений города на Ловати обнаружена 31 монета достоинством десять рублей с признаками подделки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В магазине по улице Вокзальной в Великих Луках выявлена фальшивая банкнота достоинством две тысячи рублей. Проводится проверка

В Пскове в финансовых учреждениях 10 декабря обнаружены две пятитысячные купюры с признаками подделки. Возбуждены уголовные дела.

В связи с участившимися в последнее время случаями выявления поддельных денежных знаков на территории региона полиция настоятельно рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры и монеты, а также пользоваться специальным оборудованием.