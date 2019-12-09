Происшествия

Пскович стал жертвой мошенников, взломавших соцсети его знакомой

В Пскове и Печорах возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. В областном центре 34-летний горожанин 10 декабря сообщил в полицию о том, что в результате взлома страницы его знакомой в социальных сетях неизвестный злоумышленник под предлогом одалживания денег похитил с его банковской карты более 15 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также у 40-летней жительницы города Печоры 4 декабря неустановленное лицо дистанционным способом под предлогом проведения опроса о работе одного из банков совершило хищение с банковской карты около пяти тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.