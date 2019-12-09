Происшествия

Коньяк и косметику похитили из магазина в Острове

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал граждан, которые подозреваются в совершении кражи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 10 декабря около 12 часов в правоохранительные органы поступило сообщение, что трое неизвестных похитили из магазина на улице 1 Мая бутылку коньяка, косметические средства и скрылись.

Приметы лиц совершивших хищение, были переданы экипажу вневедомственной охраны.

В ходе отработки территории у дома на улице 1 Мая росгвардейцы задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди 1993 и 2001 годов рождения и 29-летняя женщина. Для дальнейшего разбирательства, подозреваемые переданы сотрудникам полиции.