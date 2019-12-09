Происшествия

Псковские таможенники не позволили французу вывезти из России старинную брошь

Псковские таможенники не позволили иностранному гражданину вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) брошь, являющуюся культурной ценностью.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, на таможенном посту МАПП Убылинка Псковской таможни на российско-латвийской границе в багаже гражданина Франции, выезжающего на принадлежащем ему легковом автомобиле в одну из европейских стран, сотрудники таможенного органа обнаружили незадекларированную и не представленную таможенному контролю брошь в футляре бледно-зеленого цвета с надписью Charrier-Bast Niort. Назначенная в рамках дела об административных правонарушениях экспертиза подтвердила ценность украшения. Согласно экспертному заключению брошь из сплава золота, со вставкой, с имеющейся гравировкой в виде буквы F и герба, с прикрепленной деталью в виде короны изготовлена во Франции в конце XIX века - начале XX века и является культурной ценностью.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию).