Происшествия

Псковичку будут судить за попытку стать зиц-председателем

Первым заместителем прокурора Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы города, предоставившей документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе следствия установлено, что жительница Пскова, согласившись на предложение от незнакомого мужчины выступить в качестве формального директора юридического лица, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в юридическом лице и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, лично предоставила в налоговую службу пакет необходимых документов.

Уголовное дело направлено в мировой суд г. Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо обязательными работами на срок до двух лет.