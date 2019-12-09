Происшествия

Великолучанка поймана на продаже краденных телефонов

Великолучанка подозревается в хищении телефонов из организации и последующей их реализации. По версии следствия, в Великих Луках в период с октября по 10 декабря текущего года из хранилища в офисе организации на улице Зверева были похищены шесть мобильных телефонов. Причиненный ущерб устанавливается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, установлена 26-летняя неработающая великолучанка, которая подозревается в этом противоправном деянии. Она дала признательные показания.

Часть похищенных телефонов изъята вместе с ключами от офиса организации, где была совершена кража. Выяснилось, что подозреваемая ранее здесь работала. И не так давно уволилась, а ключи прихватила с собой. Причем, на сайте в Интернете горожанка размещала объявления о продаже этих мобильных телефонов. И несколько из них успела реализовать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.