Происшествия

В Псковской области задержан гражданин Латвии за незаконное перемещение 3 кг золота и денег через границу РФ

Прокуратурой Псковской области признано законным постановление следователя УФСБ России по Псковской области о привлечении гражданина Латвийской Республики в качестве обвиняемого за совершение контрабанды золота и наличных денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сотрудниками таможенного поста в международном автомобильном пункте пропуска, расположенном в Себежском районе Псковской области, при помощи специального досмотрового рентгеновского комплекса досмотрен автомобиль «Мерседес-Бенц» с латвийскими номерами, следующий на выезд с территории Российской Федерации.

При досмотре в салоне автомобиля обнаружены сокрытые наличные денежные средства в размере свыше 160 тысяч евро, а также пакет, в котором находился лом драгоценного металла - золота, общей массой 3 кг.

О нахождении указанных ценностей в автомобиле гражданин таможенным органам не сообщил.

В связи с этим, а также поскольку золото относится к стратегически важным ресурсам, гражданин Латвии привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступлений: незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере и незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

По ходатайству органа следствия перед Псковским городским судом, поддержанному прокуратурой области, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция наиболее тяжкой статьи, вмененной указанному лицу в вину (ч.1 ст.2261 УК РФ), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.