Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу завода «Звездочка», с которым Минообороны заключило контракт на ремонт крейсера. В феврале 2017 года крейсер прибыл на ремонт в Североморск после участия в военной операции в Средиземном море против боевиков в Сирии.

Возгорание произошло в трюме первого энергоотсека, отметили в «Звездочке». «В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, находившиеся на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — добавили в пресс-службе.



Источник «Интерфакса» сообщал, что пострадал один человек. Позже, как передавал ТАСС со ссылкой на источник, стало известно о пяти пострадавших. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы передает, что один рабочий пропал без вести. Источник «Интерфакса» заявил, что с таким статусом числились три человека, двоих из них уже нашли живыми. По его информации, с горящего крейсера удалось эвакуировать шесть человек.



В пресс-службе «Звездочки» ТАСС сообщили, что на крейсере работали более 400 человек. «Пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет», — отметили в «Звездочке».



РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. В пресс-службе Северного флота посоветовали РБК обратиться за комментарием позднее.

Агентства добавляют, что с палубы идет густой черный дым. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Как уточняет «РИА Новости», сообщение о пожаре поступило в 10:16 мск, на его тушение отправились восемь пожарных расчетов. «Интерфакс» указывает, что площадь пожара составляет до 600 кв. м.

В октябре прошлого года при ремонтных работах на крейсере частично затонул плавучий док ПД-50, где находился «Адмирал Кузнецов». Пострадали четыре человека, в больницу их доставили с переохлаждением. В плавдок крейсер поставили в сентябре 2018 года в рамках работ по его модернизации.