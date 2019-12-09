Происшествия

Псковская пенсионерка отдала 370 тысяч рублей и 400 евро мошенникам, чтобы снять порчу

В областном центре полиция устанавливает обстоятельства противоправного деяния, совершенного в отношении пожилой местной жительницы. По версии следствия, в Пскове 11 декабря около 16 часов на улице Коммунальной у городской больницы к женщине, 1936 года рождения, подошли две незнакомки. Они заявили, что для укрепления здоровья с нее необходимо снять поручу. А чтобы эта процедура прошла успешно следует использовать деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В итоге, пенсионерка с одной из «целительниц» сходила к себе домой и с деньгами вернулась на улицу. И здесь в результате различных обманных манипуляций злоумышленницы завладели денежными средствами доверчивой горожанки в сумме 370 тысяч рублей и 400 евро, после чего скрылись.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. К сожалению, это далеко не единичный случай такого рода мошенничества в регионе.

В этой связи полиция убедительно рекомендует жителям области быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами или целителями. И ни в коем случае нельзя приглашать случайных знакомых к себе домой, показывать при этом деньги или ценности. Во избежание серьезных неприятностей необходимо сразу же информировать о происходящем органы внутренних дел.