Происшествия

Местные жители в шоке - вандализм в Паневике

14 декабря ночью в микрорайоне Паневик на Запсковье неизвестные злоумышленники срубили 4 голубые ели, посаженные местными жителями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей жители микрорайона, происшествие произошло на улице Брадиса, неподалеку от частного дома.

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«Утром мы обнаружили срубленные голубые ели. Их срубили, но не унесли по каким-то причинам. Возможно, их кто-то спугнул», - поделилась с корреспондентом Псковской Ленты Новостей собеседница.

Жители Паневика подозревают в данном вандализме не местных, которые, возможно, планировали срубить голубые ели с целью их продажи перед Новым годом.

«Люди в шоке. Конечно, мы связываем это с отсутствием освещения в нашем микрорайоне», - сообщил местный житель.

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Он также добавил, что в связи с ноябрьским происшествием, когда в темное время суток на почтальона напали неизвестные с целью отобрать сумку с пособиями и пенсиями, никто не желает работать в местном отделении почты, люди боятся за свою жизнь, а жителям советуют самим забирать корреспонденцию, пособия и пенсии.