Происшествия

Телефон похитил злоумышленник из квартиры великолучанина

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили лиц, подозреваемых в совершении краж.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по версии следствия, в Великих Луках 8 декабря из квартиры дома по проспекту Октябрьскому у 50-летнего горожанина был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 6500 рублей. Мужчина заявил о случившемся в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин, 1982 года рождения. Выяснилось, что этот гражданин накануне побывал в гостях у потерпевшего. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Здесь же в городе на Ловати утром 10 декабря в магазине на улице Зверева со стеллажей свободным доступом были похищены продукты питания. В этой краже подозреваются двое не работающих, ранее судимых великолучан, 2000 года рождения. Они дали признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.