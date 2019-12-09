Происшествия

В Великолукском районе возбуждено уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности ребенка

Великолукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК по Псковской области, по версии следствия, 13 декабря 2019 года в одном из населенных пунктов в Великолукском районе предполагаемый злоумышленник повалил потерпевшую на землю и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени на место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики. С пострадавшей девочкой работает психолог.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.