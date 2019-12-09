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Полиция разыскивает 30-летнюю женщину, пропавшую в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Наталья Цветкова, 1990 года рождения. Она проживала в деревне Шунково Псковского района. По имеющимся данным, Цветкову в последнее время видели в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, она представляется Ксюшей.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Граждан, которые располагают информацией о том, где в настоящее время может находиться Цветкова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-851 или 02.