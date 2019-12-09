Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина на Рижском проспекте виски

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 15 декабря около 2 часов ночи экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.



Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил из торгового зала бутылку виски, стоимостью более 1000 рублей.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.