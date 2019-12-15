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В Псковской области директор охранной организации оштрафован за несвоевременную выплату зарплаты

Прокуратурой Дновского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО ЧОО «Секьюрити».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, установлено, что в соответствии с п.3.2 положения об оплате труда в ООО ЧОО «Секьюрити» выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: аванс и окончательный расчет (основная часть). Аванс выдается 25-го числа каждого месяца исходя из фактически отработанного времени. Окончательный расчет осуществляется до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

При этом фактически заработная плата работникам организации выплачивалась один раз в месяц, с нарушением указанных сроков.

Тем самым нарушались требования части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

В связи с этим прокуратурой района в отношении генерального директора ООО ЧОО «Секьюрити» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Постановлением государственного инспектора труда (по правовым вопросам) генеральный директор ООО ЧОО «Секьюрити» признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.