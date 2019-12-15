Происшествия

Псковской таможней в 2019 году возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконного перемещения леса и лесоматериалов

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) леса и лесоматериалов Псковской таможней в 2019 году возбуждено пять уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, два из которых возбуждены в отношении конкретного руководителя одной из организаций экспортеров. Об этом Псковской Ленте Новотсей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Объем задекларированных в Псковской таможне необработанных лесоматериалов за 11 месяцев 2019 года составил 122,98 тыс тонн, общей стоимостью более 418 млн рублей. Таможенное декларирование необработанных лесоматериалов осуществляли 15 участников внешнеэкономической деятельности.

Объем задекларированных лесоматериалов толщиной более 6 мм, полученных распиловкой и строганием, составил 84,98 тыс тонн, общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. Таможенное декларирование пиломатериалов осуществляли 138 участников внешнеэкономической деятельности.

Общий объем незаконно перемещенной древесины в зоне ответственности Псковской таможни составил более 620 метров кубических, стоимостью более 8 миллионов рублей.

Кроме того, в 2019 году Псковской таможней возбуждено 182 дела об административных правонарушениях, предметами административных правонарушений является «древесина и изделия из нее». Административные дела возбуждались как по фактам нарушения таможенного законодательства ЕАЭС при ввозе товара (99 дел), так и вывозе (83 дела).