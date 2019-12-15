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Порядка 14 неаварийных деревьев спилено на территории Святогорского монастыря

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области обеспокоен ситуацией, сложившейся в Святогорском монастыре в связи с незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщила председатель комитета Наталья Тихомирова в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она сообщила, что в 2016 году комитет входил в состав комиссии по вопросу спила аварийных деревьев, расположенных на всей территории монастыря. В ходе работы комиссией было выявлено 31 дерево, которое нужно было спилить.

«На протяжении последующих трех лет эти работы выполнены не были, а в 2019 году в комитет поступило повторное обращение от монастыря с просьбой о вырубке деревьев», - пояснила Наталья Тихомирова, добавив, что «необходимо было проведение определенных процедур». А в ноябре монастырь самовольно произвел работы по вырубке деревьев на юго-западной стороне склона, на котором стоит монастырь, напомнила председатель комитета.

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Наталья Тихомирова отметила, что спиленными оказались порядка 14 здоровых, не аварийных деревьев именно на юго-западном склоне, а не на всей территории монастыря.

«Мы обеспокоены тем, что теперь существует возможность оползневых движений», - обозначила Наталья Тихомирова. В настоящее время по факту вырубки проводится проверка, ставится вопрос о привлечении виновных к ответственности.