Происшествия

Псковский Росреестр: нарушители земельного законодательства в Псковской области заплатили 5 миллионов рублей штрафов

За одиннадцать месяцев 2019 года государственные инспекторы Управления Росреестра по Псковской области выявили 978 случаев нарушения земельного законодательства по использованию и охране земель. За указанный период 2019 года ведомство провело 1582 проверки соблюдения земельного законодательства, из них 610 плановых проверок и 972 внеплановых проверки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве, к административной ответственности привлечено 486 нарушителей на общую сумму 5 миллионов 314 тысяч рублей. В целях пресечения нарушений за вышеуказанный период землепользователям выдано 802 предписания об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждено 566 дел об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности - 486 лиц. Землепользователями самостоятельно устранено 5 нарушений.