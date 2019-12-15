Происшествия

Мошенники обманули великолучанку, желавшую получить кредит

Очередную великолучанку обманули мошенники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 13 декабря девушке 1993 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Незнакомец предложил гражданке кредит от 100 000 рублей до 150 000 рублей. Для этого ей необходимо было собрать все документы, а затем с курьером проследовать до банка, правда, услуги курьера нужно оплатить.

Великолучанка выполнила просьбу, затем ей позвонил другой человек и сообщил, что для перевода кредитных средств необходимо застраховать карту. Позже нужно было еще оплатить несколько услуг банка. В итоге жительница города перевела в неизвестность более 37 000 рублей, а кредит ей так и не выдали.

По данному факту проводится проверка.