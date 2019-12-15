Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного погиб мужчина в Печорах

В 17.16 16 декабря сгорел жилой дом на улице Первомайской в городе Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в сгоревшем доме обнаружен погибшим мужчина 1987 года рождения.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Спасено 2 дома и баня.

В 11.42 16 декабря сгорел жилой дом на улице Новой в деревне Ильинское Красногородского района. Хозяин дома 1939 года рождения доставлен в областную больницу с термическими ожогами рук и тела 2-й и 3-й степени. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в доме. Спасено 3 хозяйственные постройки.

В 11.28 16 декабря поступило сообщение о возгорании в пристройке жилого дома на улице Русакова в городе Великие Луки. В результате в жилом доме сгорела кровля по всей площади, стены закопчены. Причина пожара, по предварительным данным, - аварийный режим работы топливного котла. От огня спасен дом и 2 хозпостройки.