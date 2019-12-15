Происшествия

В Красногородске будут судить местного жителя за избиение женщины, которая не позволила ему употреблять спиртное с ее мужем

Прокурором Красногородского района мировому судье направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местного жителя, который, находясь в состоянии опьянения, избил жену своего знакомого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что мужчина после употребления спиртного решил продолжить «праздник» у своего знакомого, но на пороге дома его встретила жена последнего, которая сама не собиралась употреблять алкоголь и не позволила мужу. На этой почве мужчина избил женщину, в том числе подручными средствами.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.