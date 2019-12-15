Происшествия

Жителя Новоржева накажут за хранение ручного пулемета и гранаты времен ВОВ

Сотрудники отделения полиции по Новоржевскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли пулемет и гранату времен войны.

В Новоржеве 9 декабря в сарае и гараже возле дома у 32-летнего безработного местного жителя полицейские обнаружили ручной пулемет Дегтярева калибра 7,62 миллиметра и ручную противопехотную гранату Ф-1. По заключению экспертов, пулемет признан пригодным для ведения стрельбы, а граната является боеприпасом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Гражданин дал признательные показания и пояснил, что пулемет и гранату он нашел при раскопках в местах боев периода Великой Отечественной войны. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.