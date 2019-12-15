Происшествия

В Пскове и Себеже выявлены фальшивые купюры

Полицией изъяты пятитысячные банкноты с признаками подделки. В финансовом учреждении областного центра 16 декабря обнаружены две фальшивые пятитысячные купюры. По имеющимся сведениям, поступили они в выручке торговых организаций из Пскова и Порхова. Возбуждены уголовные дела. Еще одна поддельная банкнота достоинством пять тысяч рублей была обнаружена 12 декабря в Себеже в местном магазине. По данному факту также возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.