Происшествия

Житель Тюменской области похитил из псковского магазина алкоголь

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Тюменской области, подозреваемого в хищении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 16 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.



Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 44-летнего жителя Тюменской области, который похитил из торгового зала спиртные напитки на общую сумму более 1000 рублей.



Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.