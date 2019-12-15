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Должностное лицо стругокрасненских «Тепловых сетей» привлечено к ответственности за нарушение законодательства

Мировым судьей судебного участка № 19 Стругокрасненского района рассмотрено административное дело в отношении должностного лица МП Стругокрасненского района «Тепловые сети», возбужденное прокурором Стругокрасненского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства – ГИС ЖКХ в сети Интернет не размещена информация МП Стругокрасненского района «Тепловые сети» о показателях качества предоставляемых коммунальных услуг, информация о показаниях общего (квартирного) приборов учета полученных ресурсов, объеме потребленных коммунальных ресурсов и другие обязательные к размещению сведения.

Постановлением мирового судьи должностное лицо МП Стругокрасненского района «Тепловые сети» привлечено к административной ответственности. Выявленные нарушения устранены, необходимая информация размещена в системе ГИС ЖКХ для общего доступа.