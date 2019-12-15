Происшествия

Дом на две семьи сгорел в порховской деревне Павы

В 01:56 18 декабря поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Павы в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели дом на две семьи и сарай. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасено 5 домов и 3 хозпостройки.

В 10.05 17 декабря сгорел жилой дом в деревне Доминиково в Невельском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в доме. От огня спасены три единицы техники.

В 02.04 18 декабря на улице Партизанской в городе Великие Луки в бане сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри, сгорел дровяник, в сарае огнем повреждена кровля. Пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в бане. Спасен дом.