Происшествия

Порхович под предлогом строительства дома присвоил почти 0,5 млн рублей петербурженки

В Порховском районе местный житель осужден за хищение денежных средств и имущества общей стоимостью свыше 470 тысяч рублей, полученных под предлогом строительства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что в августе 2018 года мужчина в устной форме договорился с жительницей города Санкт-Петербурга о строительстве дома на земельном участке в деревне Пустой Бор Порховского района Псковской области. В период времени с августа 2018 года по июль 2019 года потерпевшая, введенная в заблуждение относительно намерений мужчины, самостоятельно переводила на различные банковские карты свыше 460 тысяч рублей, которые мужчиной были похищены.

Кроме того, им были присвоены и перепроданы строительные инструменты общей стоимостью свыше 18 тысяч рублей, вверенные ему потерпевшей.

Прокуратурой Порховского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), а также частью 2 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск потерпевшей о взыскании денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба судом удовлетворен.

Приговор суда вступил в законную силу.