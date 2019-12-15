Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из гипермаркета

18 декабря около 3 часов ночи сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил кражу из гипермаркета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

​Местный житель, находясь в магазине на Рижском проспекте, попытался пронести без оплаты через кассовый узел две бутылки виски.

​Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к гипермаркету незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

​Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.