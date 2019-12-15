Происшествия

В Пскове полицией раскрыта серия краж аккумуляторов с автомобилей

Сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установлены трое молодых людей, подозреваемых в кражах автомобильных аккумуляторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре в ночное время с автомашин, стоявших на улицах Гражданской, Кузнецкой, Советской, путем отжатия крышек капотов были похищены аккумуляторы. Причем, злоумышленников интересовали исключительно автомобили марки «ВАЗ». В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в этих кражах установлены.

Так, в областном центре 16 декабря на Запсковье полицейские остановили автомашину «ВАЗ», в которой находились трое подозреваемых. В автомобиле были обнаружены похищенные аккумуляторы. Установлены личности подозреваемых. Это – двое псковских учащихся, 2002 и 2003 годов рождения, а также не работающий житель Псковского района, 2001 года рождения. Похищенное они собирались сдать в пункт приема металла, но не успели.

В настоящее время эти лица подозреваются в совершении шести краж аккумуляторов. Все похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливается причастность фигурантов к совершению и других противоправных деяний.