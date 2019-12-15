Происшествия

В Великих Луках полицией установлены лица, подозреваемые в кражах имущества и денег граждан

По имеющимся данным, в городе Великие Луки в ночь на 12 декабря 31-летний местный житель в неустановленном месте потерял свой мобильный телефон и банковскую карту, с которой позднее неизвестным было списано 10 тысяч рублей. Гражданин обратился за помощью в полицию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемых в краже. Это – ранее судимые великолучане, 1989 и 1995 годов рождения. Похищенная банковская карта изъята, а мобильник, как выяснилось, подозреваемые уже успели сбыть. По данному факту проводится проверка.

Здесь же в Великих Луках днем 15 ноября горожанин, 1980 года рождения, в банкомате на улице Вокзальной забыл 2600 рублей. А когда вернулся к банкомату – его денег уже не было. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. По записям с камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого в хищении денег. Им оказался 39-летний не работающий житель Пустошки. Возбуждено уголовное дело.