Происшествия

В Пскове и Себеже местные жители лишились денежных средств в результате действий мошенников

В Пскове и Себеже местные жители лишились денежных средств в результате действий мошенников. По версии следствия, 46-летней псковичке 16 декабря позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, Он предложил «обезопасить» ее банковскую карту от несанкционированного доступа злоумышленников и в результате мошеннических действий сумел завладеть с банковской карты горожанки денежными средствами в сумме 29 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Себеже 16 декабря неустановленный гражданин тоже под видом сотрудника службы безопасности банка обманным путем, предложив свои услуги по предотвращению возможных хищений денег с банковской карты, ввел в заблуждение 44-летнюю местную жительницу, которая в итоге не досчиталась на своей карте более 35 тысяч рублей. В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела полицейские разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.