Происшествия

Два года тюрьмы грозит красногородцу за угрозу убийством с помощью отвертки

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который угрожал убийством несовершеннолетнему посредством отвертки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, в ходе доследственной проверки установлено, что мужчина при нахождении в одной из деревень Красногородского района, после словесной перепалке с 17-ним юношей, в качестве последнего аргумента решил применить отвертку и угрозу убийством. Молодой человек обратился в полицию.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ, т.е. угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.