Происшествия

Пскович осужден на 8 лет за сбыт наркотиков

Псковским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя за 41 эпизод незаконного сбыта наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Преступления совершались группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования, проведенного следственным отделом Псковского ЛО МВД России на транспорте, установлено, что указанное лицо неоднократно незаконно сбывало наркотическое средство (н-метилэфедрон) за денежное вознаграждение.

Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.