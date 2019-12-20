Происшествия

Великолучанина обокрал сосед, зашедший в гости

У жителя Великих Лук сосед похитил мобильный телефон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, днем 19 декабря из квартиры дома по улице Дворецкой у 44-летнего горожанина свободным доступом похитили мобильный телефон. Причиненный ущерб составил девять тысяч рублей.

Мужчина заявил о случившемся в полицию.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний сосед потерпевшего, который, как выяснилось, накануне побывал у него в гостях и ушел не с пустыми руками.

Подозреваемый дал признательные показания. Однако, похищенный мобильник он уже успел продать.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.