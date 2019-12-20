Происшествия

Фальшивая пятитысячная банкнота выявлена в выручке псковского магазина

В Пскове выявлена пятитысячная банкнота с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивая купюра была обнаружена 19 декабря в финансовом учреждении города. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одного из псковских магазинов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть, поскольку подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.