Происшествия

Севшего повторно пьяным за руль водителя остановили на трассе Псков - Гдов

В Псковском районе дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, установлен пьяный водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 19 декабря на дороге Псков - Гдов Псковского района дорожные полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21099». Выяснилось, что легковушкой управлял пскович, 1974 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.