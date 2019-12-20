Происшествия

Девушки жестоко убили подругу, потому что им было скучно

В Архангельске двух 17-летних подруг обвиняют в убийстве ровесницы «со скуки». План расправы девушки, которым на тот момент было шестнадцать, полностью разработали в интернете, пишет РИА Новости.

В переписке они обсуждали орудия убийства, способ избавиться от тела. На место преступления прихватили резиновые перчатки, чистящие средства. А после нападения спокойно пошли гулять. В пятницу, 20 декабря, им предъявили обвинение. За убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, им грозит до двадцати лет.

Тело 17-летней Веры (все имена несовершеннолетних изменены) в конце июня обнаружил прохожий на окраине Архангельска у железнодорожных путей. Лицо девушки было изрезано осколками, на шее - следы от удушения. По Архангельску поползли слухи, что в городе объявился маньяк. Но правда оказалась еще страшнее: спустя несколько дней оперативники арестовали двух бывших одноклассниц Веры - 16-летних Киру и Кристину. По версии следствия, с подругой они расправились из хулиганских побуждений.

«Изначально обе подозреваемые утверждали, что с убитой у них был конфликт. Якобы она вела себя слишком заносчиво. Но после того как у подруг изъяли гаджеты, стало ясно, что мотива как такового не было. Дословно цитировать переписку не могу - суда еще не было. Но посыл переговоров в мессенджерах был такой: что-то скучно стало, нужно кого-нибудь убить. То есть у них не было даже конкретной жертвы, просто желание расправиться с человеком. Именно поэтому обеим девушкам предъявили обвинение в убийстве из хулиганских побуждений», - объяснил источник в следствии.

«Действуя по ранее разработанному плану, одна из обвиняемых ударила жертву по голове бутылкой. Когда та потеряла сознание, девушки стали душить ее ремнем, надевали на голову полиэтиленовый пакет, резали лицо стеклом», - рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Светлана Тарнаева.

После того как Вера перестала подавать признаки жизни, убийцы покинули пустырь и продолжили прогулку. Задержали их только через несколько дней. «Одна из подозреваемых сразу во всем призналась, другая несколько раз меняла показания. Вину она признала лишь частично», - уточняет источник в следствии.

В Следственном комитете утверждают: обе девушки из благополучных семей, на учете никогда не состояли, правонарушений не совершали. Впрочем, бывшие одноклассники говорят, что Кристина и раньше отличалась агрессивностью. «Как-то мальчика избила, который ее обозвал. Не сильно, но сам факт, что она смогла поднять руку на парня, о многом говорит».

Что касается погибшей Веры, то о ней все отзываются как о скромной и тихой девушке. Со своими убийцами она училась с начальной школы. После девятого класса ушла в колледж, хотела стать воспитателем.

В СК добавляют, что суда обе девушки дожидаются под стражей. На данный момент выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела его направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.