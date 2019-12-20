Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали в баре мужчину, ранившего ножом другого посетителя

К наряду вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования, 20 декабря около 21.30 обратилась женщина. Она пояснила, что в баре на Октябрьском проспекте мужчина ударил одного из посетителей ножом в живот, а другого бутылкой по голове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, после получения информации о происшествии, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, обнаружили и задержали подозреваемого, который попытался скрыться в подсобном помещении бара. Им оказался местный житель 1978 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам полиции. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.