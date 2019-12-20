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Подозреваемый в убийстве женщины и поджоге ее квартиры на Владимирской заключен под стражу

Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего жителя областного центра, который обвиняется в убийстве.



Фото: группа «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

По версии следствия, 18 декабря 2019 года предполагаемый злоумышленник, будучи застигнутым потерпевшей в момент проникновения в квартиру на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района, связал женщину и потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Когда пострадавшая стала кричать о помощи он, с целью подавления сопротивления, применил в отношении нее насилие, после чего поджог жилище и с места преступления скрылся. В результате его противоправных действий потерпевшая скончалась на месте преступления.

Изучение личности показало, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против собственности, в том числе из указанной квартиры.

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В настоящее время следователи предъявили предполагаемому злоумышленнику обвинение в убийстве и добились его изоляции от общества. В ближайшее время будет дана всесторонняя правовая оценка всем обстоятельствам этого преступления.