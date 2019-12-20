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Расстрелявший ФСБ Манюров накануне терракта звонил в Псков

Следователи выяснили скрытые подробности жизни террориста Евгения Манюрова, который у здания ФСБ убил одного и ранил пятерых человек. Как сообщил информированный источник «МК», преступник звонил по телефону в разные регионы России, в том числе и в Псков.



Фото: РБК

Мужчина не очень много общался по телефону, но при этом поддерживал связь с разными регионами страны. Например, он общался с абонентами из Пскова, Татарстана, Чувашии и Мордовии.

5-го декабря Евгению звонили коллекторы, а 10-го числа он разговаривал сразу с несколькими неустановленными людьми, чьи номера имеют привязку к Краснодарскому краю. В настоящее время ни один из них не доступен.

Самые частые соединения были с матерью Светланой, 8-го и 14-го декабря - последние разы. Также Манюров имел скидочные карты в аптеках и был клиентом сразу пяти банков одновременно. Особенно активно он производил операции в кредитных организациях с 16-го декабря. Накануне акции, 18 числа он прибегал к услугам банка более 10 раз.