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Полиция задержала подозреваемых в кражах в Пскове, Великих Луках и Куньинском районе

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах в Пскове, Великих Луках и Куньинском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в Пскове - из дома в одном из садоводческих товариществ - путем взлома оконной рамы похищены телевизор, ноутбук, микроволновая печь и другое имущество.

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«Причиненный ущерб составил 29 тысяч рублей. По подозрению в совершении данной кражи задержан безработный, судимый пскович, 1974 года рождения. В ходе обысков часть похищенного обнаружена и изъята. Возбуждено уголовное дело», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что из торгового зала в магазине на улице Вокзальной в Великих Луках 16 декабря похищены спортивные куртка и шапка. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Великолукского района. Похищенная куртка изъята. Проводится проверка.

А в Куньинском районе из дачного дома и надворных построек в деревне Трубицы совершена кража швейной машинки, посуды и других вещей, путем вытягивания пробоев входной двери. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицией установлен гражданин, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 48-летний безработный житель Куньинскго района. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного - изъята. Проводится расследование.