Происшествия

На улице Инженерной в Пскове задержали подозреваемого в краже бытовой химии

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в краже бытовой химии из магазина на улице Инженерной. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны среагировал на активацию тревожной сигнализации.

«Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала товары бытовой химии на сумму более 1,5 тысячи рублей. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции», - заключили в пресс-службе.