Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Красногородске

В 08.08 22 декабря поступило сообщение о возгорании в жилом доме Кольцевом проезде в поселке Красногородск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в доме сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Обнаружен погибшим мужчина 1966 года рождения. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибшего. От огня спасены баня и две хозпостройки.

В 18.20 21 декабря в четырехквартирном жилом доме в трехкомнатной квартире в деревне Глоты Псковского района огнем повреждены стена и диван. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в комнате. Эвакуировано три человека 1 газовый баллон.

В 01.03 23 декабря поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Псковской в городе Гдове. В однокомнатной квартире в комнате огнем повреждена стена на площади 1,5 кв. метра, комната закопчена. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, спасена квартира.