Происшествия

На 7 лет отправится в колонию островичка, ударившая мужа ножом в сердце

Островской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, органами предварительного расследования она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное убийство).

В суде установлено, что 28 июня около 20.00 в ходе совместного распития спиртных напитков 30-летняя жительница деревни Городище Островского района из неприязненных отношений нанесла удар ножом в область сердца своему мужу, убив его.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Отбывать назначенное наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

Судебной коллегией по уголовным делам Псковского областного суда приговор суда первой инстанции признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.