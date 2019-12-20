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Псковская таможня: Каждая шуба под контролем

В 4 квартале псковскими таможенниками выявлено 10 меховых изделий с нарушением маркировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Контроль за оборотом товаров, обладающих признаками контрафактных, в том числе изделий из меха, имеющих признаки незаконно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляется на постоянной основе. Проверочные мероприятия по выявлению в регионе деятельности Псковской таможни точек реализации товаров, обладающих признаками контрафактных, проводятся во взаимодействии с территориальными подразделениями Управления Федеральной налоговой службы, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

- Мы постоянно осуществляем мониторинг рынков, торговых центров и иных мест реализации товаров этой категории, - отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Николай Новолодский. - Все реализуемые изделия из натурального меха должны иметь обязательную маркировку контрольными идентификационными знаками (КИЗ) зеленого или красного цвета. При проверочных мероприятиях мы анализируем информацию, содержащуюся в информационных ресурсах, осуществляем сверку с данными, указанными на ярлыках и бирках изделий. В 4 квартале этого года нами выявлены несоответствия у 10 меховых изделий. На них Управлением Роспотребнадзора по Псковской области наложен арест. Кроме того выявлена реализация двух шуб из мутона, маркированных КИЗ зеленого цвета, но с информацией об иностранном производителе, содержащейся на этикетке и ярлыке изделия. Большинство проверяемых Псковской таможней предпринимателей реализуют шубы и изделия из меха без нарушений. Мы проверяем факты таможенного декларирования иностранной продукции, анализируем представленные предпринимателями документы. Статистика выявленных нарушений говорит о соблюдении российского законодательства большинством предпринимателей, реализующих меховую продукцию в Псковской области.

С марта этого года реализуется обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с июля - обуви, с декабря запускается маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, некоторых предметов одежды. Данные категории товаров в обозримом будущем также будут объектами мониторинга и контроля при их обороте.