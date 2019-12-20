Происшествия

В Печорском районе полицией по «горячим следам» раскрыт угон

Сотрудниками МО МВД России «Печорский» установлен местный житель, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Новый Изборск Печорского района в ночь на 22 декабря от дома по улице Изборской была угнана автомашина «Газель». Об этом в полицию сообщил ее 56-летний владелец. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий гражданин, подозреваемый в этом противоправном деянии, по «горячим следам» установлен.

Им оказался житель Печорского района, 1983 года рождения, ранее уже судимый за угон. Он дал признательные показания. По версии следствия, подозреваемый накануне побывал в гостях у потерпевшего. И, завладев ключами от чужой «Газели», решил съездить в деревню Мильцы Печорского района, где проживает. Однако, на дороге Копаницы - Мильцы не справился с управлением и съехал в кювет. Домой он дошел уже пешком.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что у фигуранта не было даже водительского удостоверения. И, по некоторым данным, в момент совершения угона он мог находиться в нетрезвом состоянии. Ведется расследование.