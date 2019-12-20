Происшествия

В Псковском лесу нашли трех заблудившихся детей

В Псковском лесу нашли трех заблудившихся детей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

21 декабря на телефонную линию «Ребенок в опасности» следственного управления поступил звонок от заблудившихся в лесу детей, старшему из которых было 15 лет, а двум его друзьям всего по 12 лет. Они сообщили, что решили устроить себе трапезу на природе, однако заблудились и не могут найти дорогу домой.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени к месту предполагаемого нахождения детей для поисковых мероприятий незамедлительно направлены наиболее опытные сотрудники аппарата управления, территориального отдела Следственного комитета, подключены сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.

Поиск усугублялся тем, что ближе к вечеру уже стемнело, а температура воздуха близилась к нулю.

Спустя шесть часов дети были обнаружены местным полицейским в трех километрах от населенного пункта и благополучно возвращены домой.