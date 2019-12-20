Происшествия

Коров и лошадей из Белоруссии не пропустили через границу в Невельском районе

В Невельском районе Псковской области на российско-белорусском участке государственной границы РФ должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни было приостановлено движение трех автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре, в транспортных средствах, которые следовали из Белоруссии в Невель и Смоленск, осуществлялась перевозка трех голов крупного рогатого скота и шести лошадей с нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.

«Государственными инспекторами Управления при проведении контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что скот перемещался без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных и эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывозятся, также отсутствовали средства идентификации животных. Кроме того, коровы и лошади перевозились без питьевой воды и корма в автомобилях, не предназначенных для транспортировки животных. Перемещение крупного рогатого скота и лошадей по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате животных», - сообщили в Россельхознадзоре.

Всего с начала года при осуществлении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы России в Псковской области сотрудниками Управления было зафиксировано 18 попыток ввоза крупного рогатого скота без документов с территории Белоруссии. Общее количество животных составило 423 головы, все они были возвращены на сопредельную территорию.

Также за 11 месяцев 2019 года на территории Псковской области должностными лицами Управления проведен ветеринарный контроль 948 лошадей, в том числе 705 спортивных, 220 племенных и 23 пользовательных. Ввезено в Россию 616 лошадей из стран ЕС и ЕАЭС, а вывезено из Российской Федерации было 326 лошадей.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям напоминает, что перевозка подконтрольных товаров между государствами-участниками Евразийского экономического союза осуществляется при наличии ветеринарного сертификата Таможенного союза, выданного компетентным органом страны отправления.

К перемещению допускается племенной и пользовательный крупный рогатый скот, не вакцинированный против бруцеллеза, ящура, лептоспироза и происходящий с территорий, свободных от заразных болезней животных.

Также следует учитывать, что, как при ввозе, так и вывозе лошадей, необходимо разрешение Россельхознадзора. В случае постановки животных на карантин в стране-экспортере до 31 декабря года действия разрешения включительно, животные могут ввозиться в РФ с 1 января года, следующего за годом действия разрешения, по разрешениям прошедшего года.